Митрополит УПЦ объяснил, почему Бог допускает войну

Бог допускает войну, потому что сотворил людей свободными.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Среди красоты этого земного рая стоят обугленные дома, под руинами которых до сих пор лежат заживо погребенные люди. Мариупольские дети, выходя из подъезда своего дома, видят могилы своих отцов и матерей, которые похоронены тут же во дворе. Тысячи погибших, тысячи пропавших без вести, тысячи лишенных крова. Люди часто задают вопросы: «Где же ваш Бог?», «Почему Он все это допускает?». Бог здесь, с нами: в красоте этого мира, в той любви, которую Он дает ежедневно, во всем добром, что только есть на земле», – сказал митрополит Лука.

Владыка отметил, что ракеты, танки, взрывы снарядов, массовые убийства – это уже дело рук человеческих. «Почему Бог это попускает? Да потому, что Он сотворил людей не запрограммированными биороботами, а свободными личностями, похожими на Него Самого», – пояснил он.

Архиерей напомнил, что у каждого человека есть свобода выбора как жить и что любить. «Именно любовь человека к себе самому привела к тому, что земной рай он превратил в ад. Жадность и амбиции политиков сделали так, что вместо радости люди живут в смертельной тоске уныния», – добавил иерарх УПЦ.

«Что мешает сегодня тем, которые пришли с войной на нашу землю, взять в руки вместо оружия лопаты? Вместо патронов ведро с картошкой? Что не дает им возможности вместо полей сражений идти на свой родной огород и мирно трудиться рядом с теми, кто их любит и ждет? Планы или преступные приказы политиков? Геополитические интересы? Да есть ли простому солдату дело до этих самых интересов, построенных на амбициях и сатанинских помыслах?», – спрашивает владыка.

Митрополит Лука обратил внимание, что Господь создал этот мир с любовью, и сделал это для того, чтобы радовались, благодарили Его, учились нести такой же свет любви тем, кто живет вокруг нас.