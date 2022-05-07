Войти | Зарегистрироваться
14:38

суббота,
07 мая
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит УПЦ объяснил, почему Бог допускает войну

07.05.2022 / 13:00
Митрополит УПЦ объяснил, почему Бог допускает войну
Источник: Центр информации УПЦ
У каждого человека есть свобода выбора как жить и что любить

Бог допускает войну, потому что сотворил людей свободными.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Среди красоты этого земного рая стоят обугленные дома, под руинами которых до сих пор лежат заживо погребенные люди. Мариупольские дети, выходя из подъезда своего дома, видят могилы своих отцов и матерей, которые похоронены тут же во дворе. Тысячи погибших, тысячи пропавших без вести, тысячи лишенных крова. Люди часто задают вопросы: «Где же ваш Бог?», «Почему Он все это допускает?». Бог здесь, с нами: в красоте этого мира, в той любви, которую Он дает ежедневно, во всем добром, что только есть на земле», – сказал митрополит Лука.

Владыка отметил, что ракеты, танки, взрывы снарядов, массовые убийства – это уже дело рук человеческих. «Почему Бог это попускает? Да потому, что Он сотворил людей не запрограммированными биороботами, а свободными личностями, похожими на Него Самого», – пояснил он.

Архиерей напомнил, что у каждого человека есть свобода выбора как жить и что любить. «Именно любовь человека к себе самому привела к тому, что земной рай он превратил в ад. Жадность и амбиции политиков сделали так, что вместо радости люди живут в смертельной тоске уныния», – добавил иерарх УПЦ.

«Что мешает сегодня тем, которые пришли с войной на нашу землю, взять в руки вместо оружия лопаты? Вместо патронов ведро с картошкой? Что не дает им возможности вместо полей сражений идти на свой родной огород и мирно трудиться рядом с теми, кто их любит и ждет? Планы или преступные приказы политиков? Геополитические интересы? Да есть ли простому солдату дело до этих самых интересов, построенных на амбициях и сатанинских помыслах?», – спрашивает владыка.

Митрополит Лука обратил внимание, что Господь создал этот мир с любовью, и сделал это для того, чтобы радовались, благодарили Его, учились нести такой же свет любви тем, кто живет вокруг нас.

Источник: Inpress.ua
война, УПЦ, митрополит Лука
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 мая
6 мая
5 мая
4 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.