Митрополит УПЦ рассказал о духовной причине войны

Любая война не только начинается в сердце человека, но и заканчивается там же.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.

«Война добра со злом в сердце человека идёт постоянно. В этой войне бывают как победы, так и поражения. Как победители, так и побежденные. Всё зависит от того, кого в союзники себе берёт человек - Бога или дьявола. Использует он слово Божье для этой борьбы или нет? В нём, и только в нём, сила и залог будущих побед. Вот только слово Божье до сих пор остаётся закрытым для разума многих людей. Оно попросту недоступно для понимания. А причиной этому является грех», - пояснил митрополит Лука.

Владыка отметил, что именно грех не даёт возможности познать Христа, а значит, лишает человека возможности спастись. «А ведь слово Бога не только открывает путь ко спасению, оно содержит Его разум, мысли Его сердца. Благодаря этому человек становится не просто мудрым, он становится Богомудрым», - добавил он.

«Спаситель призывает прощать своих врагов, мучителей и убийц. Вот только человеку трудно это понять. Еще труднее принять. Человеческому разуму это недоступно. Вот почему не услышать сегодня призывов прощать своих врагов. Но при этом человек готов оправдать смерть в утробе матери. Он с легкостью это принимает и даже не пытается осуждать тех, кто совершает миллионы таких убийств в течение одного лишь года. Это и понятно. Ведь грех попросту лишает человека способности увидеть в этом поступке преступление. А ведь этим человек восстает против Бога, против установленных им законов. Забывает, что не человек даёт жизнь, а Бог. И только Бог вправе лишить человека того дара, который тот получает», - продолжил архиерей.

Митрополит обратил внимание, что любая война не только начинается в сердце человека, но и заканчивается там же.

«Бесы между собой не могут жить в мире. Они терзают друг друга в сердце человека и вызывают войну. Грех – главная причина войны. Победа будет только тогда, когда будет побежден грех внутри самого человека. Но война с грехом продолжается только во время земного отрезка. А смерть – наше с вами свидетельство – победили мы грех или нет? Обретёт ли душа долгожданный мир, или так и будет терзаться бесами целую вечность?», - сказал иерарх УПЦ.

Архиерей считает, что пока человек будет оправдывать себя, и винить всех, войны будут продолжаться.

«Без победы над грехом внутри себя, беды будут приумножаться. Как будет умножаться скорбь и горе, если не извлечь уроков из истории. Во всякой войне победу каждый приписывает себе, а вину за несчастья возлагают на одного полководца. Мы – полководцы в войне с нашим грехом. Одержим победу, будут радоваться все, а не только мы. А вот, если проиграем, то винить будут нас одних», - подытожил митрополит Лука.