Войти | Зарегистрироваться
17:22

суббота,
14 мая
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Полтавщине УПЦ передала спортинвентарь интернату с детьми-беженцами

14.05.2022 / 16:25
На Полтавщине УПЦ передала спортинвентарь интернату с детьми-беженцами
Источник: Центр информации УПЦ
Священники передали в школу-интернат развивающие игры, спортивный инвентарь, канцелярские принадлежности, игрушки, одежду, средства гигиены и сладкие гостинцы

Священники Полтавской епархии Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь в Великосорочинскую школу-интернат Миргородского района.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, спортивный инвентарь и гуманитарную помощь была передана для 100 детей-переселенцев, которые проживают в санаторной школе-интернат.

По благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа, помощь доставил глава епархиального отдела благотворительности и социального служения протоиерей Андрей Симон и настоятель храма УПЦ в честь Преображения Господня села Великие Сорочинцы протоиерей Иоанн Сидор.

Священники передали в школу-интернат развивающие игры, спортивный инвентарь, канцелярские принадлежности, игрушки, одежду, средства гигиены и сладкие гостинцы.

Также состоялось духовное общение духовенства с воспитанниками интерната и сотрудниками.

Как сообщалось ранее, наместнику Свято-Иоанно-Богословского мужского монастыря в селе Сельце на Закарпатье архимандриту Агапиту, который попал в ДТП, необходима помощь.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, полтавская епархия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 мая
13 мая
12 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.