На Полтавщине УПЦ передала спортинвентарь интернату с детьми-беженцами

Священники Полтавской епархии Украинской Православной Церкви передали гуманитарную помощь в Великосорочинскую школу-интернат Миргородского района.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, спортивный инвентарь и гуманитарную помощь была передана для 100 детей-переселенцев, которые проживают в санаторной школе-интернат.

По благословению митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа, помощь доставил глава епархиального отдела благотворительности и социального служения протоиерей Андрей Симон и настоятель храма УПЦ в честь Преображения Господня села Великие Сорочинцы протоиерей Иоанн Сидор.

Священники передали в школу-интернат развивающие игры, спортивный инвентарь, канцелярские принадлежности, игрушки, одежду, средства гигиены и сладкие гостинцы.

Также состоялось духовное общение духовенства с воспитанниками интерната и сотрудниками.

Как сообщалось ранее, наместнику Свято-Иоанно-Богословского мужского монастыря в селе Сельце на Закарпатье архимандриту Агапиту, который попал в ДТП, необходима помощь.