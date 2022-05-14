Священники УПЦ в шести регионах Украины отпели украинских военнослужащих

В Мукачевской, Черновицкой, Ровенской, Житомирской, Александрийской и Владимир-Волынской Украинской Православной Церкви провели в последний путь погибших воинов ВСУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, священники выразили соболезнование родным и близким.

В Мукачево в кафедральном соборе в честь иконы Пресвятой Богородицы «Почаевская» митрополит Феодор совершил чин отпевания Защитника Украины Романа Цендра.

Архипастырь выразил соболезнования семье новопреставленного Романа и призвал духовенство епархии к молитве за усопшего и за всех воинов.

Также в Мукачевской епархии жители поселка Великий Березный прощались с усопшим Защитником Отечества Василием Пекарем.

Соборный чин отпевания Героя в местном Свято-Троицком храме возглавил протоиерей Василий Ковач.

Священники Черновицкой епархии УПЦ в селе Верхние Синовцы отпели Защитника Украины Андрея Шову.

Отпевание воина возглавил настоятель местного прихода в честь Воздвижения Креста Господня протоиерей Олег Остафюк.

В Ровенской епархии священники провели в последний путь 18-летнего воина Дениса Шепеля. Чин отпева возглавил протоиерей Александр Дячук в Рождества-Богородичном храме села Кутянка.

В Житомирской епархии протоиерей Димитрий Новицкий в сослужении епархиального духовенства совершил чин отпевания новопреставленного воина Виталия Бондаренко.

Священнослужители Петровского округа Александрийской епархии совершили чин отпевания воина ВСУ Анатолия Сенькива.

Еще одного Защитника Украины – погибшего воина Василия Палия – отпели священники Владимир-Волынской епархии в селе Горняки.