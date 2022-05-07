В Шепетовке пытаются захватить кафедральный собор УПЦ

На Хмельнитчине в Шепетовке тероборона заблокировала епархиальное управление и Михайловский кафедральный собор Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, верующих УПЦ на территорию собора не впускают.

«Представители местной террообороны закрыли нам вход. Их около 30 человек. На 18 часов организовывают некое собрание. Наших прихожан не пускают, они стоят на улице», – рассказал настоятель собора протоиерей Михаил Мацола.

Священник УПЦ вызвал полицию, приехали два сотрудника, которые просто наблюдали за происходящим. По его словам, зачинщик конфликта – Дорощук Николай.

В соцсетях распространяют призывы к переводу кафедрального собора в ПЦУ.