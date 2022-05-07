Войти | Зарегистрироваться
17:41

суббота,
07 мая
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ назвали запрет общин преступным решением

07.05.2022 / 17:15
В УПЦ назвали запрет общин преступным решением
Источник: Центр информации УПЦ
В Киевской митрополии призвали власть отменить решения и не нарушать Констиуцию Украины

В Украинской Православной Церкви назвали запрет деятельности общин заведомо преступными и незаконными решениями.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в Киевской митрополии призвали власть отменить решения и не нарушать Констиуцию Украины.

«Такие решения являются преступными и заведомо незаконными. Они становятся причиной внутреннего ослабления нашего государства в условиях войны и существенным препятствием для достижения мира в Украине, к которому мы все стремимся, и за который сейчас проливается кровь», – отметили в Киевской митрополии.

В заявлении говорится, что в последнее время известно о двадцати таких случаях, в том числе, о «приостановлении деятельности УПЦ на территории общины» в Броварах.

«Подчеркиваем, что даже военное положение не предоставляет такого права местному самоуправлению. Поэтому склонны считать, что принятие такого рода решений происходит с молчаливого согласия Военной областной администрации, а может даже и за ее участия, поскольку существует информация, что главам ОТГ рассылаются инструкции, по которым от них требуют запретить деятельность религиозных общин УПЦ с целью дальнейшего захвата и перехода к ПЦУ», – отметили в сообщении.

В Киевской митрополии призвали «органы государственной власти, органы местного самоуправления, депутатов и всех, кто причастен к принятию этих решений, прекратить нарушать Законы и Конституцию Украины, отменить незаконные решение о запрете деятельности религиозных общин УПЦ, и не уподобляться в своих делах настоящим врагам нашей Родины и не начинать религиозную войну в Украине».

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 мая
6 мая
5 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.