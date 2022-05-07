В УПЦ назвали запрет общин преступным решением

В Украинской Православной Церкви назвали запрет деятельности общин заведомо преступными и незаконными решениями.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в Киевской митрополии призвали власть отменить решения и не нарушать Констиуцию Украины.

«Такие решения являются преступными и заведомо незаконными. Они становятся причиной внутреннего ослабления нашего государства в условиях войны и существенным препятствием для достижения мира в Украине, к которому мы все стремимся, и за который сейчас проливается кровь», – отметили в Киевской митрополии.

В заявлении говорится, что в последнее время известно о двадцати таких случаях, в том числе, о «приостановлении деятельности УПЦ на территории общины» в Броварах.

«Подчеркиваем, что даже военное положение не предоставляет такого права местному самоуправлению. Поэтому склонны считать, что принятие такого рода решений происходит с молчаливого согласия Военной областной администрации, а может даже и за ее участия, поскольку существует информация, что главам ОТГ рассылаются инструкции, по которым от них требуют запретить деятельность религиозных общин УПЦ с целью дальнейшего захвата и перехода к ПЦУ», – отметили в сообщении.

В Киевской митрополии призвали «органы государственной власти, органы местного самоуправления, депутатов и всех, кто причастен к принятию этих решений, прекратить нарушать Законы и Конституцию Украины, отменить незаконные решение о запрете деятельности религиозных общин УПЦ, и не уподобляться в своих делах настоящим врагам нашей Родины и не начинать религиозную войну в Украине».