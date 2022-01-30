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Священник УПЦ объяснил, как человек может познать Бога

30.01.2022 / 17:55
Священник УПЦ объяснил, как человек может познать Бога
Источник: Центр информации УПЦ
Для того чтобы Господь дал спасение человеку, нужно его захотеть, для чтобы захотеть, чтобы нас спасли, порой восстаем в тех ситуациях, в которые Господь нас ставит

Необходимо задавать вопросы внутри себя, через поиск ответов на которые Бог поможет изменить жизнь к лучшему.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом сказал протоиерей Александр Клименко.

«К сожалению, пока человек не пожелает спасения, он не пожелает даже искать Бога. Но когда во время испытаний у человека наконец-то родится глубокий вопрос о смысле жизни – то важно, чтобы рядом оказался верующий человек, который бы указал, каким путем идти этой жизнью ко спасению в Вечности», – отметил священник.

Именно поэтому, по его словам, Господь попускает разным невзгодам или наоборот огромному счастью вмешиваться в жизнь человека.

«Кто испытал в своей душе Бога познанием душевным через опыт, через свое сознание, через чувства, тот получил такую ​​радость, которую описать невозможно, которая превосходит какие-либо земные достижения», – добавил он.

Отец Александр считает, что для того чтобы Господь дал спасение человеку, нужно его захотеть, для чтобы захотеть, чтобы нас спасли, порой восстаем в тех ситуациях, в которые Господь нас ставит, и осознаем: «Да, Боже! А до сих пор я думал, что все во мне хорошо, что я Тебя не нуждаюсь, но вот в этот момент понимаю, что мне без Тебя – некуда».

«Каждому Богу дает те испытания, во время которых рождаются такие вопросы. Эти вопросы нужны не Богу, они нужны человеку, но как же Господь ждет, когда они у нас наконец-то появятся», – подчеркнул протоиерей Александр Клименко.

В завершении священник пожелал каждому задавать самые глубокие вопросы внутри себя, через поиск ответов на которые Бог поможет изменить жизнь к лучшему.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Бог
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