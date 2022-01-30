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Священник УПЦ рассказал о духовном смысле исцеления Господом Иерихонского слепца

30.01.2022 / 17:15
Священник УПЦ рассказал о духовном смысле исцеления Господом Иерихонского слепца
Источник: Центр информации УПЦ
Вера - это жажда Бога, потребность в Боге и способность сквозь житейские невзгоды и неурядицы шагнуть к Нему

Евангельское чтение об исцелении Господом Иерихонского слепца напоминает о том, что всё начинается с веры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал священник Андрей Чиженко.

«В это воскресенье по Уставу положено евангельское чтение о посещении Спасителем древнего иудейского города Иерихона и об исцелении в нем слепого (Лк. 18:35–43). Именно вследствие этого исцеления стал стекаться ко Христу народ в Иерихоне и мытарь Закхей влез на ягодичину, чтобы узреть Бога. Евангельское зачало о Закхее читается уже на литургии следующего воскресенья. А это почти предначинательные недели перед Святой Четыредесятницей», - сказал отец Андрей.

Священник отметил, что сегодняшнее евангельское зачало напоминает о том, что всё начинается с веры.

Путь к Богу начинается с веры: «Когда же подходил Он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил: что это такое? Ему сказали, что Иисус Назорей идет. Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать; но он еще громче кричал: Сын Давидов! помилуй меня. Иисус, остановившись, велел привести его к Себе: и, когда тот подошел к Нему, спросил его: чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Господи! чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя Бога; и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу» (Лк. 18:35–43).

«Потому уже нужны усилия Закхея, чтобы увидеть Господа, и молитва мытаря. Но сначала необходима вера слепого, желающего прозреть. И если будет это, то Господь скажет каждому: «Прозри! Вера твоя спасла тебя»», - добавил отец Андрей.

Он подчеркнул, что вера - это жажда Бога, потребность в Боге и способность сквозь житейские невзгоды и неурядицы шагнуть к Нему. «И тогда совершается великое чудо спасения человеческой души. Тьма отступает, и слепой обретает зрение. И видит мир таким, каким он есть. Таким, каким его устроил Бог», - заключил священник.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Евангелие
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