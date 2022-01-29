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Иерусалимский Патриарх ожидает новой встречи предстоятелей в амманском формате в ближайшие месяцы

29.01.2022 / 15:00
Иерусалимский Патриарх ожидает новой встречи предстоятелей в амманском формате в ближайшие месяцы
Источник: Газета Известия
Совещание предстоятелей и делегаций шести Поместных Православных Церквей, на котором обсуждались вопросы единства мирового православия, прошло 26 февраля 2020 года в Аммане

Общение предстоятелей Православных Церквей позволяет лучше всего решать глобальные проблемы.

Об этом Иерусалимский Патриарх Феофил сказал в интервью газете «Известия».

«Меня очень воодушевила готовность лидеров встречаться, и я с нетерпением жду новых возможностей поделиться с ними моими мыслями в ближайшие месяцы», - отметил Патриарх.

Глава Иерусалимской Церкви выразил уверенность, что общение предстоятелей Поместных Православных Церквей дает лучшее решение самых глобальных проблем.

«В Православных Церквях жизненно важно, чтобы мы продолжали встречаться друг с другом в духе христианской любви и братства и обсуждали вопросы, которые слишком легко разделяют нас. Живя гостеприимно и делясь всем, мы приглашаем Святой Дух, чтобы он объединил нас», - отметил Патриарх Феофил.

*** Совещание предстоятелей и делегаций шести Поместных Православных Церквей, на котором обсуждались вопросы единства мирового православия, прошло 26 февраля 2020 года в Аммане. В нем приняли участие главы четырех поместных православных церквей: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, патриарх Иерусалимский Феофил III, патриарх Сербский Ириней и митрополит Чешских земель и Словакии Ростислав. В совещании принял участие и предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий, а еще две церкви - Румынская и Польская - направили на встречу свои делегации. Константинопольский патриарх Варфоломей, а также предстоятели Элладской, Кипрской и Албанской церквей отказались от предложения Патриарха Феофила собраться для решения проблемы раскола православного мира из-за ситуации на Украине. На встрече не было представителей Александрийской и некоторых других Поместных Церквей. Итоговое коммюнике совещания в Аммане предполагало проведение следующей встречи его участников до конца 2020 года.

Источник: Inpress.ua
Поместные Церкви, Патриарх Феофил
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