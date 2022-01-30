Митрополит УПЦ рассказал, почему люди выбирают путь монашества

Монашество - это особый путь служения Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир (Мороз).

«Монах посвящает всецело себя Господу, следуя призыву Христа: «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» (Мф. 19:29). Это особый путь служения Богу, но он вовсе не означает, что он единственно верный для спасения души», - сказал митрополит Владимир.

Он напомнил, что служить Богу и исполнять Его заповеди можно где угодно, а быть христианином в миру в наше время особенно трудно, это настоящий подвиг.

«Церковь Христова - неиссякаемый источник благодати, и кто сподобился получить ее в церковных Таинствах, тот не променяет ее ни на какие земные блага. В монастыре человек имеет возможность стяжать благодать Святого Духа в особо благоприятных для этого условиях, но от такого человека требуется постоянный усердный труд. Можно сказать, что в монастырь и уходят, и приходят. Уходят от мира и приходят в монастырское братство», - отметил владыка.

Митрополит Владимир считает, что если человек приходит в монастырь не по призванию, а с желанием самоугождения и служения своим страстям и похотям, то он начинает воспринимать монастырь как казарму или тюрьму.

«Тем более, если в миру совершенно не было за ним никакого родительского контроля и ему все было позволено. Но на самом деле, как бы это высокопарно ни прозвучало, лишь в монастыре человек обретает подлинную духовную свободу и учится по‑настоящему любить. Дело в том, что в миру отношения людей друг с другом чаще всего имеют меркантильный и временный характер до первого серьезного конфликта, а в монастыре человек учится преодолевать свою самость, свое «я» и жить для Бога и других людей, молиться, подражая в этом Самому Христу, за всех — не только за хороших, но и за плохих», - пояснил наместник обители.

В монастыре идеальные условия для молитвы, ей посвящается значительная часть дня, а иногда и ночи, отметил владыка.

«Молитва - главное монашеское занятие. Если молитва в монастыре становится второстепенным делом, то, как правило, такие обители не процветают, подвергаются разорению и мерзости запустения. Но в то же время молитва, хотя и самое благоприятное, но и самое трудное занятие, потому что ей мешают мир, грехи и страсти. По-настоящему молится лишь тот человек, который объявляет решительную войну миру, плоти и диаволу. Таким образом, молитве учатся через покаяние, осознание своей греховности и решительную борьбу с ней», - продолжил иерарх УПЦ.

В завершении митрополит Владимир привел слова преподобного Паисия Святогорца о служении монахов в современном обществе: «Дело монаха - стать сосудом Святого Духа. Он должен сделать свое сердце таким чутким, как листочек сусального золота. Все делание монаха есть любовь, и в путь свой он тоже выходит от любви к Богу, которая заключает в себе и любовь к ближнему. Монах слышит о несчастье людей, его сердце скорбит болью, и он молится о мире. Так монах милует мир молитвой. Есть монахи, помогающие людям больше, чем мог бы помочь им весь мир».