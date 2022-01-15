Митрополит УПЦ рассказал, зачем нужны монастыри

Цель монашества - освобождение человека от греха и следование за Господом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, об этом в интервью рассказал наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел.

«Институт монашества имеет в своей истории множество святых людей», - отметил владыка. По его словам, одним из первых монахов, по сути, был апостол Павел, «потому что он пошёл за Господом, оставив всё, как оставляют всё мирское монахи и следуют за Христом». «Отреклись от мирского и суетного святой Иоанн Богослов, другие апостолы. И значение монашества очень большое, потому что свидетельствуем о правде и истине, и о том, что человек не должен любить земные блага более чем духовные», - отметил архиерей.

«Монахи - это сегодня соль земли (Мф. 5:13), которая даёт людям в духовном плане не разложиться до основания, потому что сегодня в обществе, к сожалению, очень много губительного для души, разлагающего душу и тело, и люди ищут спасения от мирского влияния в святых обителях и храмах», - продолжил митрополит Павел.

Он подчеркнул, что монахам важно говорить о спасении души, о том, как следовать за Христом, а не увлекаться политическими и псевдорелигиозными идеями.

«Так как сегодняшняя жизнь навязывает обществу свои исключительно земные интересы и проблемы, чтобы современный человек не погряз в этом круговороте и не отчаялся, нужно заблудшему, ищущему человеку помочь найти себя, предохранить от зла и наставить на путь истинный. Наша временная жизнь коротка и ничего не стоит в сравнении с вечностью. Человеку нужно помочь, нужно дать правильные советы согласно Священному Писанию, научить, как человеку жить, как правильно поступать, как спасаться в этом мире. Не надеяться на временное, научиться уповать на волю Божию, и тогда Господь все устроит», - напомнил наместник лавры.

Владыка также пояснил, кто из приходящих в монастыри, остаётся в них. «Сегодня многие идут в монастырь по разным причинам, но не все там остаются», - сказал он. Остаются только те, кто пришёл в монастырь потому, что всем сердцем возлюбил Господа.

Цель монашества - освобождение человека от греха и следование за Господом, подчеркнул митрополит.

«В Евангелии, которое читаем во время пострига, сказано, что нет бо́льшей любви, чем когда человек ради Христа оставит матерь, жену и детей (Мф. 19:29)». Но монашество - это не просто отречение от двух или трёх людей, это - служение Матери-Церкви и всему обществу, в особенности сегодня. Поэтому монахи были, есть и будут до Второго Пришествия Христа», - пояснил митрополит.

Он также напомнил, что монашествующие на протяжении веков внесли огромнейший вклад в культуру, искусство, музыку, иконопись.

«Сегодня также монастыри Украины являются (наряду с главным своим делом молитвы и духовного окормления верующих людей) культурными и образовательными центрами. Поэтому как в прошлом, так и сейчас в монастыри устремляются православные паломники и туристы из разных стран, политики и деятели культуры», - заключил митрополит Павел.