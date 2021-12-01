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Епископ УПЦ рассказал, как покаяние помогает приблизиться к Богу

01.12.2021 / 12:30
Епископ УПЦ рассказал, как покаяние помогает приблизиться к Богу
Источник: Центр информации УПЦ
Христианская жизнь невозможна без изменения себя, а потому важна свободная воля человека

Единственный путь к единению с Богом лежит через искреннее покаяние и изменение жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Господь никогда не действует принуждением. Он «наводит» человека к тому, чтобы тот расположился к покаянию. Единственный путь к единению с Богом лежит через покаяние. Изучение Священного Писания, Предания Церкви, богословских истин, правил и традиций православной жизни – это средства, помогающие человеку стать на путь покаяния», - объяснил епископ Виктор.

Владыка отметил, что без покаяния не бывает изменения, полного пересмотра прежних ценностей, «в конечном итоге - не бывает истинного и подлинного Богообщения. Более того, не бывает христианства».

Архиерей обратил внимание, что христианская жизнь невозможна без изменения себя, а потому важна свободная воля человека.

«Механически, а тем более насильно, стать частью Тела Христова нельзя. Потому что, там, где есть насилие - нет покаяния, нет свободы, а значит, нет и Любви», - подытожил архиерей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ виктор (коцаба)
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