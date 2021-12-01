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В УПЦ собирают подарки для сирот и нуждающихся детей ко дню святого Николая

01.12.2021 / 12:50
В УПЦ собирают подарки для сирот и нуждающихся детей ко дню святого Николая
Источник: Центр информации УПЦ
Сбор средств для приобретения подарков продлится до 14 декабря

Украинская Православная Церковь инициировала благотворительный сбор подарков для сирот и детей из социально незащищенных групп населения.

Как сообщает Центр информации УПЦ, социальный отдел Украинской Православной приглашает верующих принять участие в традиционной благотворительной акции, приуроченной ко дню святителя Николая.

«Приближается замечательный зимний праздник, который с нетерпением ждут все дети - праздник святителя Николая Чудотворца. К этому празднику все дети надеются получить подарки. В это нелегкое для Украины время важно быть сплоченными и поддерживать друг друга, прежде всего наших детей. Миссия не первый год проводит благотворительную акцию, целью которой является поддержка детей из детских домов, из малообеспеченных и многодетных семей», - поделились организаторы.

Сбор средств для приобретения подарков продлится до 14 декабря.

«Планируем собрать и передать 1000 подарков для детей. Любая сумма поможет общему делу. Вместе приобщимся к акции добра и милосердия, подарим детям праздник!», - призвали в Социальном отделе УПЦ.

Помочь можно по реквизитам, указанным ЗДЕСЬ.

Источник: Inpress.ua
благотворительность, УПЦ
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