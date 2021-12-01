В епархиях УПЦ проводит благотворительные акции для помощи нуждающимся

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Штраф за отсутствие прививки от COVID может составить 7200 евро
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Умер известный советский режиссер
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Япония закрывается для иностранцев
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Столтенберг: Любая агрессия России против Украины будет иметь очень высокую цену
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Лукашенко решил, кто должен оплачивать эвакуацию нелегальных мигрантов
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Рисунок 8-летней украинки нанесут на космическую ракету Arian-525.11.2021 / 14:22
В Киевской области стартовали масштабные учения по защите государственной границы25.11.2021 / 13:45Последние новости рубрики
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14:05
В Киеве волонтеры провели уборку на Аллее Героев Небесной Сотни
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10:14
В Киеве посольство Германии украсили художественной композицией
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В Житомире создали интерактивный музей науки и технологий
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В Израиле на дне моря нашли 900-летний меч рыцаря-крестоносца
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Во Львове начали строительство индустриального парка
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Рекорд "Игры в кальмара" побит новым южнокорейским сериалом-триллером25.11.2021 / 13:09Последние новости рубрики