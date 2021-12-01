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В епархиях УПЦ проводит благотворительные акции для помощи нуждающимся

01.12.2021 / 12:11
В епархиях УПЦ проводит благотворительные акции для помощи нуждающимся
Источник: Центр информации УПЦ
В Винницкой епархии организуют раздачу продуктов для бездомных, а в Днепропетровской – подарки для детей с инвалидностью

В епархиях Украинской Православной Церкви стартовали благотворительные акции ко дню Святого Николая.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в Винницкой епархии организуют раздачу продуктов для бездомных, а в Днепропетровской – подарки для детей с инвалидностью.

На Виннитчине началась благотворительная акция по оказанию помощи людям, которые не имеют жилья или болеют, но не в состоянии оплатить лечение и обеспечить себя продуктами питания. В епархии просят верующих помочь нуждающимся продуктами – принести в свой храм 1-2 кг любой крупы и 1-2 л растительного масла. Также принимаются пожертвования на питание бездомных.

В Днепропетровской епархии отдел по делам молодежи совместно с общественной организацией «Союз Православной Молодежи «СВЕТ» проводит традиционную благотворительную акцию по сбору подарков к празднику Святителя Николая Чудотворца и Рождества Христова. Планируется сбор подарков для детей с диагнозом ДЦП и пациентам Приднепровского гериатрического пансионата.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье стартовала благотворительная акция Украинской Православной Церкви «Щедрый святой Николай».

В ходе благотворительной акции священники и волонтеры посетят детские дома, школы-интернаты, диспансеры, дома для престарелых, одиноких людей, детей участников АТО, реабилитационные центры, а также детей из многодетных семей и всех, кто нуждается в помощи.

В прошлом году по итогам благотворительной акции «Щедрый святой Николай» было передано более 12 тыс подарков.

 

 

Источник: Inpress.ua
благотворительность, УПЦ
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