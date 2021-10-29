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В ЦИК рассказали, как будут проходить выборы в "красной" зоне

29.10.2021 / 13:53
Введение красного уровня эпидопасности в регионе не повлияет на проведение выборов, запланированных на воскресенье, 31 октября.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в Фейсбуке.

«Состоятся ли выборы, если моя область — в красной зоне? В это воскресенье выборы пройдут во всех запланированных округах, независимо от зонирования страны. Пожалуйста, проголосуйте безопасно», - отметили в ЦИК.

В комиссии напомнили, что на избирательный участок в воскресенье нужно взять паспорт, маску, антисептик и личную ручку и соблюдать дистанцию.

Также в ЦИК подчеркнули, что если человек чувствует себя плохо, он может проголосовать в отдельной кабинке.

Напомним, в воскресенье, 31 октября, состоятся промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и № 197 (Черкасская область), а также ряд местных выборов в городские, поселковые, сельские советы и соответствующих председателей.

Источник

выборы, ЦИК
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