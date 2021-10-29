На Виннитчине освящен новый храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ

В Винницкой области освящен новый храм Украинской Православной Церкви в поселке Стрижавка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, новый Покровский храм церковная община построила вместо захваченного активистами ПЦУ.

Строительство новой церкви велось почти три года после того, как предыдущий настоятель общины в Стрижавке силой захватил храм.

«Прихожане с болью вспоминают, как священник обманул их: он до последнего дня на их прямые вопросы уверял, что не будет переходить к раскольникам», – рассказал прихожанин Василий Костюк, в доме которого община собиралась на молитву после захвата их храма рейдерами ПЦУ. По словам жителей села, большинство прихожан сохранило верность канонической Церкви, а в захваченный храм почти никто не ходит.

Чин освящения и первую Божественную литургию совершил митрополит Варсонофий.

На праздничное богослужение пришли многие верующие, которые с радостью и со слезами на глазах говорили о своем новом храме.

После богослужения митрополит Варсонофий поблагодарил настоятеля за служение и, по благословению Предстоятеля УПЦ вручил отцу Николаю медаль святого князя Владимира. Также владыка поблагодарил благодетелей и верующих Стрижавки, благодаря усилиям которых был построен новый храм.