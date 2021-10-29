Войти | Зарегистрироваться
14:01

пятница,
29 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Виннитчине освящен новый храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ

29.10.2021 / 13:50
На Виннитчине освящен новый храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
Строительство новой церкви велось почти три года после того, как предыдущий настоятель общины в Стрижавке силой захватил храм

В Винницкой области освящен новый храм Украинской Православной Церкви в поселке Стрижавка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, новый Покровский храм церковная община построила вместо захваченного активистами ПЦУ.

Строительство новой церкви велось почти три года после того, как предыдущий настоятель общины в Стрижавке силой захватил храм.

«Прихожане с болью вспоминают, как священник обманул их: он до последнего дня на их прямые вопросы уверял, что не будет переходить к раскольникам», – рассказал прихожанин Василий Костюк, в доме которого община собиралась на молитву после захвата их храма рейдерами ПЦУ. По словам жителей села, большинство прихожан сохранило верность канонической Церкви, а в захваченный храм почти никто не ходит.

Чин освящения и первую Божественную литургию совершил митрополит Варсонофий.

На праздничное богослужение пришли многие верующие, которые с радостью и со слезами на глазах говорили о своем новом храме.

После богослужения митрополит Варсонофий поблагодарил настоятеля за служение и, по благословению Предстоятеля УПЦ вручил отцу Николаю медаль святого князя Владимира. Также владыка поблагодарил благодетелей и верующих Стрижавки, благодаря усилиям которых был построен новый храм.

 

 

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 октября
28 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.