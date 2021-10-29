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Предстоятель УПЦ расскажет, почему нельзя шутить с Богом

29.10.2021 / 13:22
Предстоятель УПЦ расскажет, почему нельзя шутить с Богом
Источник: Центр информации УПЦ
«Слово Предстоятеля» выйдет в воскресенье 31 октября, в 08.15 на «НТН»

Шутки против Бога рано или поздно превращаются в действительность.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в воскресенье 31 октября, в 08.15 на «НТН».

«С Богом нельзя шутить. Мы можем шутить друг с другом. У нас бывают удачные шутки, какие-то неудачные шутки. Но с Богом никакими шутками нельзя шутить, потому что шутка против Бога с Богом, рано или поздно, превращается в действительность», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице «Интера» в Фейсбук.

В предыдущем выпуске «Слово Предстоятеля» Митрополит Онуфрий рассказал о самоубийстве как тяжелом грехе и значении послушания в жизни христианина.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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