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США призывают союзников снять ограничения на поставки летального оружия Украине

29.10.2021 / 13:12
США, оказывающие Украине помощь летальным оружием оборонного характера для защиты от российской агрессии, призывают союзников и партнеров снять ограничения для ее вооруженной поддержки.

Об этом заявила помощница министра обороны США Лора Купер в ходе онлайн-мероприятия «Безопасность и оборона США в регионе Черного моря», проведенного Центром стратегических и международных исследований.

«Самая первая вещь, которую я хотела бы упомянуть – это то, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальных оборонительных вооружений», - сказала Купер.

Она напомнила, что Соединенные Штаты передали Украине, а также Грузии новейшие противотанковые системы «Джавелин», что стало ярким примером того, как США обеспечивают летальную помощь.

«Но многие союзники до сих пор сохраняют ограничения - некоторые из них касаются программ оборонной помощи, однако есть и касающиеся продаж (летальных вооружений - ред.)», - сказала представительница Пентагона.

«Я считаю, что Украина должна иметь возможность покупать средства, которые ей нужны для собственной защиты», - заметила Купер. Для этого, по ее словам, должны быть сняты все преграды.

В то же время она подчеркнула, что Украина продолжает находиться в фокусе внимания США, и «мы продолжим обеспечивать помощь в сфере обороны для Украины, в которой она нуждается для своей защиты».

Купер также напомнила о важности реформ в оборонной и других сферах в Украине и акцентировала, что США поддерживают их проведение.

Источник

США, оружие
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