Митрополит Антоний рассказал, к каким последствиям приводят страх и паника

Человек, побежденный страхом, перестает быть человеком, прекращает ощущать сострадание и любовь.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Кто испытывает страх? Нечестивый. Тот, кто имеет зло в своем сердце и боится, что ответное зло постигнет его самого. Так, кстати, всегда и происходит. Что же праведник? Он не боится и не паникует, потому что находится под защитой Господней и на всех его делах почивает благословение Божие. Что следует из этих слов? Страх - удел нечестивых. Страх - признак того, что евангельские заповеди и ценности не стали фундаментом и центром жизни, а Господь не стал ее Хозяином», - отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что Господь неоднократно призывает не бояться.

«Спаситель многократно повторяет: «Не бойтесь!» Многие ли слышат этот призыв? Возможно, кто-то считает, что эти слова были сказаны две тысячи лет назад совершенно другим людям. Нет. Это говорится сейчас и каждому из нас. Евангелие - живая книга, все слова в ней живут сегодня, а не вчера или завтра, они предназначены для слушающих их. Если человек не высвободится из-под ига страха, его ждет полная погибель. Страх отрезает путь ко спасению, трезвомыслию, убивает надежду. Страх плохой советчик. Он служит злу и никогда не даст добрых советов», - подчеркнул владыка.

По его словам, страх порождает опасное чувство - панику.

«Паника - это и есть настоящее убийство людей. Пренебрежение ближним, отсутствие милосердия и нежелание помочь другому - последствия панических настроений. Человек, живущий в страхе, думает только о своей шкуре и постепенно превращается в животное. Страх повреждает душу и вытесняет из нее все Божественное, остается лишь приземленное», - сказал архиерей.

Управделами УПЦ обратил внимание, что только вера способна преодолеть страх.

«Христианство - это надежда в Боге и на Бога. Это полное доверие Ему, это осознание, что ничего с нами не произойдет без Его воли. И уж если христианину и пристало говорить о страхе, то о «страхе Божьем», страхе остаться без Бога, страхе, отдалить себя от Господа своими грехами, своей злобой, боязливостью и недоверием Ему. Пока же с нами Бог, мы просто не можем бояться», - заключил митрополит Антоний.