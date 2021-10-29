Войти | Зарегистрироваться
15:32

пятница,
29 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Минздрав утвердил список противопоказаний от вакцинации от Covid-19 – нардеп Радуцкий

29.10.2021 / 14:24
Министерство здравоохранения Украины утвердило список медицинских противопоказаний и оговорок для вакцинации от коронавирусной инфекции Covid-19, и теперь украинцы при определенных условиях могут получить от врача официальную справку, что им противопоказана вакцинация.

Об этом сообщает глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"Справки о противопоказаниях для прививки начнут выдавать в начале ноября…. Это могут быть абсолютные противопоказания, если существует верно определенная возможность возникновения серьезной побочной реакции. А также – оговорка (вакцинация с предосторожностью), когда окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками", - написал Радуцкий в Facebook в четверг, не опубликовав при этом ни сам список, ни ссылку на него.

В качестве примера он привел диагноз "тромбоз с тромбоцитопенией", который в определенных случаях означает абсолютные постоянные противопоказания к вакцинам на векторной основе (АstraZeneca и некоторые другие). "Следствием миокардита и/или перикардита являются абсолютные противопоказания для вакцин мРНК (Pfizer/Moderna). Для лиц с иммунодефицитом рекомендована вакцинация с предосторожностью. В общей сложности определено 16 причин для либо отказа от вакцинации (постоянной или временной), либо для ее проведения с осторожностью", - написал парламентарий.

При этом Радуцкий подчеркнул, что в каждом конкретном случае соответствие диагноза противопоказаниям, указанным в перечне Минздрава, устанавливает исключительно врач, и призвал граждан не пытаться самостоятельно решать, является ли их диагноз или симптомы достаточным поводом для отказа от вакцинации.

По оценкам Минздрава, реальные противопоказания к вакцинации от коронавируса имеют не более 1% населения, рассказал парламентарий.

Он также отметил, что согласно постановлению правительства №1236, с 8 ноября не будут допущены к работе госслужащие и педагоги, не сделавшие прививку, однако наличие официальной справки позволит представителям этих категорий граждан продолжать работу.

Рауцкий рассказал, что данные о пациентах, которым действительно противопоказана вакцинация, будут вноситься в электронную систему здравоохранения – украинцы смогут сгенерировать документ в приложении "Дия".

Он также выступил за установление жесткого контроля над предоставлением таких справок ввиду массовой фальсификации справок о вакцинации в Украине в настоящее время. "У злоумышленников не должно возникнуть соблазна начать подделывать еще и справки о противопоказаниях", - подчеркнул Радуцкий.

На сайте Минздрава и страницах ведомства в соцсетях в настоящее время информация о существовании такого списка и его содержании отсутствует.

Источник

вакцинация, противопоказания
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.