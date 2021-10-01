Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона расти не будут - Зеленский

"До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут расти. Я считаю, что это большая победа … Люди этого ждали. Несмотря ни на что, на какие-либо рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на ту страшную сегодня цену – больше тысячи долларов за тысячу кубометров, как говорят, европейскую цену … потому я считаю, что это важно, правильно", - заявил Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей 30 сентября.

Он сказал, что это результат работы с участием "Нафтогаза Украины", правительства и местных властей.

"Но это пока латание дыр. Поэтому я жду появления аналогичного меморандума (по тарифам - ИФ). Мы уже начали работать с местной властью. Я бы хотел, чтобы мы имели меморандум не на один, а на три следующих года. И чтобы не было сюрпризов для граждан Украины", - подчеркнул президент.

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