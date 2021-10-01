Войти | Зарегистрироваться
17:18

пятница,
01 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Кулеба рассказал, как Украина может заменить Германии газовую Россию

01.10.2021 / 16:21
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина в отношениях с Германии может занять место России, когда речь идет об энергетическом сотрудничестве.

Такое мнение министр высказал 30 сентября на брифинге в Киеве, сообщает "Европейская правда".

По словам Кулебы, сейчас "мы все с вами живем в газовой повестке дня", но "нужно думать не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем". В этой связи министр упомянул о поставках водорода.

"Из всех перспектив развитие водородной энергетики в Украине является не просто источником создания альтернативного источника энергии, а большим политическим европейским проектом, который способен кардинально изменить расклад сил и силу альянсов на европейском континенте.

В перспективе, если Украина не упустит свой шанс, то в отношениях с Германией может занять то место, которое сейчас занимает Россия, когда речь идет о поставках газа", - сказал Кулеба.

Он считает поставки водорода из Украины потребителям в странах ЕС "большим политическим проектом" и "очень серьезным инструментом евроинтеграции Украины".

Кулеба напомнил, что недавно "Нафтогаз" подписал соглашение с немецким концерном RWE о сотрудничестве по поставкам в Германию водорода, а четыре оператора ГТС из Украины, Германии, Словакии и Чехии представили совместную инициативу "Центральноевропейского водородного коридора".

"Очень приятно видеть, как уже сегодня создается будущее, как Украина мыслит не только сегодняшним, но и завтрашним днем. Однако это не означает, что мы должны сложить руки и молча наблюдать за тем, что происходит на газовом рынке", - добавил министр.

Совместная инициатива "Центральноевропейский водородный коридор" направлена ​​на создание водородной магистрали в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов поставки водорода в Украине через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС.

Ожидается, что Германия станет ключевым регионом спроса на водород в Европе и будет импортировать значительные объемы.

В июле 2020 года ЕС определил Украину своим приоритетным партнером в реализации Европейской водородной стратегии и поставке новейшего энергетического ресурса на европейский рынок.

Источник

газ, Венгрия, Кулеба
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
1 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.