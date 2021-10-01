Кулеба рассказал, как Украина может заменить Германии газовую Россию

Такое мнение министр высказал 30 сентября на брифинге в Киеве, сообщает "Европейская правда".

По словам Кулебы, сейчас "мы все с вами живем в газовой повестке дня", но "нужно думать не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем". В этой связи министр упомянул о поставках водорода.

"Из всех перспектив развитие водородной энергетики в Украине является не просто источником создания альтернативного источника энергии, а большим политическим европейским проектом, который способен кардинально изменить расклад сил и силу альянсов на европейском континенте.

В перспективе, если Украина не упустит свой шанс, то в отношениях с Германией может занять то место, которое сейчас занимает Россия, когда речь идет о поставках газа", - сказал Кулеба.

Он считает поставки водорода из Украины потребителям в странах ЕС "большим политическим проектом" и "очень серьезным инструментом евроинтеграции Украины".

Кулеба напомнил, что недавно "Нафтогаз" подписал соглашение с немецким концерном RWE о сотрудничестве по поставкам в Германию водорода, а четыре оператора ГТС из Украины, Германии, Словакии и Чехии представили совместную инициативу "Центральноевропейского водородного коридора".

"Очень приятно видеть, как уже сегодня создается будущее, как Украина мыслит не только сегодняшним, но и завтрашним днем. Однако это не означает, что мы должны сложить руки и молча наблюдать за тем, что происходит на газовом рынке", - добавил министр.

Совместная инициатива "Центральноевропейский водородный коридор" направлена ​​на создание водородной магистрали в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов поставки водорода в Украине через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС.

Ожидается, что Германия станет ключевым регионом спроса на водород в Европе и будет импортировать значительные объемы.

В июле 2020 года ЕС определил Украину своим приоритетным партнером в реализации Европейской водородной стратегии и поставке новейшего энергетического ресурса на европейский рынок.

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