С громадами подписали новый меморандум по тарифам на тепло

Об этом заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышов во время брифинга.

"Этот меморандум определяет стабильное прохождение отопительного сезона. Хочу заверить, что тарифы на централизованное отопление, а также на централизованное снабжение горячей водой повышаться не будут", - сказал Чернышов.

По его словам, техническая готовность к отопительному сезону составляет 99%, а в ближайшие дни достигнет 100%. Соответственно, отопительный сезон начнется вовремя и в штатном режиме.

Как сообщалось, 30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и снабжения горячей водой в отопительном периоде 2021-2022 годов.

Кроме неизменности тарифов, в меморандуме зафиксирована договоренность о бесперебойной поставке газа. В рамках финансовой поддержки со стороны государства предполагается субвенция громадам с неудовлетворительным индексом налогоспособности.

Громадам также передадут дополнительно 4% поступлений от налога на доходы физических лиц и оставят в местных бюджетах в 2022 году 13,44% поступлений акцизного налога на топливо.

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