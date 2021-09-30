Войти | Зарегистрироваться
15:25

четверг,
30 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Газ в Европе обновил максимум, достигнув $1053/тыс. куб. м

30.09.2021 / 14:21
Спотовая цена газа в Европе второй день подряд находится выше тысячи долларов за тысячу кубометров.

И если во вторник к концу дня цена скорректировалась до $950, то вечером в среду котировки продолжили рост, достигнув нового максимума.

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures вечером в среду достигала 87,45 евро за МВт.ч, или $1053 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

Цена котировок на газ в Европе в последнее время неразрывно сказывается на ценах на акции "Газпрома" (MOEX: GAZP).

Во вторник поток газа по газопроводу "Ямал-Европа" упал до 1,5 млн куб. м в час (в "Газпроме" комментировали, что "это временная ситуация, связанная с заявками одного из клиентов") с 3,4 млн куб. м в час во вторник. В среду транзит вырос до 2,5 млн куб. м в час, номинация на четверг примерно соответствует этому уровню.

Глобальный драйвер европейской цены на газ - котировки СПГ в Азии - со вторника на среду также продолжили рост, заставляя Европу подтверждать конкурентный уровень цены.

Источник

газ, Европа, цена газа
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
30 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.