Украина запретила импорт э/э из РФ и Беларуси еще на месяц – до 1 ноября 2021г

Соответствующее решение регулятор принял 29 сентября.

Член комиссии Дмитрий Коваленко в ходе заседания отметил, что этот вопрос рассматривался на заседании Антикризисного энергетического штаба в понедельник, 27 сентября. Его поддержали и участники рынка, и Министерство энергетики, и представители правительства, а также НЭК "Укрэнерго".

"Укрэнерго" на штабе отметило, что ситуация под контролем и запрет импорта э/э именно на месяц не вызовет проблем с операционной безопасностью в Объединенной энергосистеме страны. Уже есть протокол Антикризисного штаба это сделать", – пояснил Коваленко.

По его словам, решение о дальнейшем продлении запрета будет приниматься исходя из оперативной ситуации, в частности с накоплением в Украине угля.

Вместе с тем по предложению "Укрэнерго" регулятор после совещания утвердил постановление с формулировкой, позволяющей оператору системы передачи проводить в октябре аукционы по распределению пропускной способности в отношении импорта из РФ и Беларуси на ноябрь на случай, если запрет на этот месяц уже не установят.

Текста постановления на сайте НКРЭКУ пока нет.

Как сообщалось, НКРЭКУ установила запрет на импорт э/э из РФ и Беларуси постановлением от 26 мая №853, срок его действия истекает 1 октября. Полномочия регулятора ограничивать доступную пропускную способность, распределяющуюся на суточных и месячных аукционах в 2021 году, закреплена законом Украины №1396-IX относительно сертификации "Укрэнерго".

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