Премьер Украины поручил министру энергетики ежедневно информировать общество о подготовке к осенне-зимнему периоду

"Считаю необходимым интенсифицировать коммуникацию в этом направлении, поскольку у общества постоянно возникают такие вопросы. Поэтому сейчас же даю поручение министру энергетики Галущенко обратить внимание на надлежащее выполнение заданий по подготовке к устойчивому прохождению осенне-зимнего периода и ежедневно информировать общество о состоянии подготовки и проблемных", – сказал премьер в ходе заседания правительства 29 сентября

Кроме того, министру энергетики поручено еженедельно во время заседания правительства отчитываться о состоянии подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период-2021/22.

"Особенное внимание обратить на уровень накопления угля на тепловых станциях, перспективы и источники его поставок, а также финансовую способность энергогенерирующих компаний закупать этот уголь", - указал Шмыгаль.

По его словам, подготовка к ОЗП находится на завершающем этапе и начнется в срок, как только трое суток подряд ежесуточная температура воздуха будет составлять 8 градусов. Он отметил, что уровень закачки газа в ПХГ достиг 18,8 млрд куб. м и средств на дальнейшую закупку голубого топлива достаточно.

"Тарифы останутся стабильными", – подчеркнул премьер.

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