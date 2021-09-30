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Премьер Украины поручил министру энергетики ежедневно информировать общество о подготовке к осенне-зимнему периоду

30.09.2021 / 09:42
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министру энергетики Герману Галущенко ежедневно информировать общество о состоянии подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2021-2022 годов.

"Считаю необходимым интенсифицировать коммуникацию в этом направлении, поскольку у общества постоянно возникают такие вопросы. Поэтому сейчас же даю поручение министру энергетики Галущенко обратить внимание на надлежащее выполнение заданий по подготовке к устойчивому прохождению осенне-зимнего периода и ежедневно информировать общество о состоянии подготовки и проблемных", – сказал премьер в ходе заседания правительства 29 сентября

Кроме того, министру энергетики поручено еженедельно во время заседания правительства отчитываться о состоянии подготовки предприятий топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период-2021/22.

"Особенное внимание обратить на уровень накопления угля на тепловых станциях, перспективы и источники его поставок, а также финансовую способность энергогенерирующих компаний закупать этот уголь", - указал Шмыгаль.

По его словам, подготовка к ОЗП находится на завершающем этапе и начнется в срок, как только трое суток подряд ежесуточная температура воздуха будет составлять 8 градусов. Он отметил, что уровень закачки газа в ПХГ достиг 18,8 млрд куб. м и средств на дальнейшую закупку голубого топлива достаточно.

"Тарифы останутся стабильными", – подчеркнул премьер.

Источник

отопление, Шмыгаль
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