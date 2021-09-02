Зеленский о НАТО: одной поддержки недостаточно

-
Популярное в рубрике
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
11:46
Укроборонпром в США договорился о проектах на 2,5 миллиарда долларов
-
09:42
Шмыгаль призывает местные власти "не перегнуть" с тарифами на тепло и горячую воду
-
14:21
Зеленский обсудил с министром энергетики США угрозы "Северного потока-2"
-
11:46
Даже неполный запуск "Северного потока-2" втрое сократит транзит Украины – министр
-
12:51
Байден должен остановить Nord Stream 2 сейчас или никогда - NYT
- 11:46
-
-
Популярное в рубрике
Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06Последние новости рубрики
-
-
-
-
Популярное в рубрике
Нацполиция разоблачила банду, которая незаконно завладела недвижимостью в Киеве на 72 млн грн.31.08.2021 / 07:03Последние новости рубрики
-
09:56
На Хортице прошел один из концертов цикла "Украинский перезвон. Карильон и бандура"
-
07:33
Ирландец нашел в сарае 800-летнюю кольчугу
-
08:29
СБУ заблокировала схему продажи леса из заповедной зоны на Буковине
-
08:26
В Киеве открылась выставка "Скифское золото"
-
07:41
Оригинал Конституции Пилипа Орлика и булава Мазепы: выставка в Софийском соборе
- 09:56
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
07:54
Легковушка въехала в частный дом на Черниговщине - двое погибли, остальные в больнице
-
08:22
Аномальная погода: в Бразилии - снегопады и самая низкая температура за 65 лет
-
07:14
Задержали третьего участника банды, которая ввезла из Ирана героина на миллиард
-
09:02
Задержали мужчину, который за $50 тысяч пытался "продать" должность в ГБР
-
08:41
Корабль Virgin Galactic с Брэнсоном на борту успешно слетал в космос
- 07:54