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В Украине повысят стипендии студентам

02.09.2021 / 15:23
Правительство увеличит стипендии для учащихся профобразования, студентов профессиональной перед высшими и высшего образования - в частности в учреждениях профобразования они будут увеличены в 2,5 раза, студенты вузов получат повышение в 1,5 раза.

Об этом во время заседания правительства сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Есть решение о стипендиях. Правительство введет изменения в размеры стипендиального обеспечения учащихся заведений профессионального образования, студентов заведений профессионального передвысшего и высшего образования. Это означает, что стипендии для студентов будут увеличены", - сказал Шмыгаль.

Так, в заведениях профобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, студенты вузов получат повышение в 1,5 раза.

Шмыгаль напомнил, что последнее повышение стипендий произошло в ноябре 2017 года.

Источник

студенты, стипендия
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