В Украине упростили оформление паспортов для молодежи и переселенцев

Правительство приняло это постановление с однодневной доработкой.

"Проект постановления позволит нормативно урегулировать вопрос одновременной, при оформлении паспорта гражданина Украины лицу в возрасте от 14 до 18 лет, регистрации лица в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов (по его желанию)", - говорится в пояснительной записке.

Постановлением также урегулированы вопросы оформления документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины для лиц, место жительства которых зарегистрировано на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе, по месту обращения.

В частности, из Порядка оформления документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее спецстатус, гражданам, которые проживают на временно оккупированной территории Украины, были исключены положения относительно оформления паспорта гражданина Украины и вклеивания фотографии в паспорт гражданина Украины.

Также постановлением внесены изменения в Порядок оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины в части возможности лицам, место жительства которых зарегистрировано на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе и которые не оформляли справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, подавать документы в территориальное подразделение ГМС, уполномоченному субъекту по месту обращения.

Документ также урегулировал вопрос возможности оформления паспорта гражданина Украины для лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а не только лицам, отбывающим наказание в учреждениях исполнения наказаний.

Постановление также позволяет лицам, которые постоянно проживают за рубежом или которые постоянно проживали за рубежом и возвращаются на постоянное проживание в Украину, оформить паспорт гражданина Украины и одновременно сняться с консульского учета в заграничном дипломатическом учреждении.

Документ также урегулировал вопрос относительно возможности для лица для оформления (в том числе вместо утраченного или украденного), обмена паспорта предъявлять копии документа, удостоверяющего регистрацию лица в Госреестре физических лиц - плательщиков налогов, в том числе и в электронном виде.

Как уточняется в пояснительной записке, этим постановлением также были внесены изменения в Порядок оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины в части возможности для лиц, которые не могут передвигаться самостоятельно в связи с длительным расстройством здоровья, которое подтверждается медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения, оформленным в установленном порядке, или которые устроены в учреждение здравоохранения, учебное или другое детское заведение, подавать документы для оформления (в том числе вместо утраченного или украденного), обмена паспорта в территориальный орган\территориальное подразделение ГМС, уполномоченному субъекту по месту прохождения лечения, месту жительства или устройства в соответствующее заведение.

По ожиданиям МВД, реализация данного постановления будет способствовать упрощению оформления документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность, гражданам, место жительства которых зарегистрировано на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе, лицам, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, лицам, которые постоянно проживают за рубежом или которые постоянно проживали за рубежом и возвращаются на постоянное проживание в Украину.

Также это постановление, как ожидается, будет способствовать соблюдению прав ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на получение административных услуг.

Как сообщалось, 24 марта Кабинет министров одобрил постановление, которое вводит в нашей стране механизм признания лицом без гражданства.

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