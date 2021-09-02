НАН Украины дала прогноз на сентябрь: новых случаев коронавирусной болезни будет больше

Об этом свидетельствует сообщение Минздрава, в котором приводится прогноз НАН Украины

Дословно: "В первую неделю (сентября - ред.) ожидается в среднем до 1742 случаев, на второй неделе - до 2300 случаев.

Сейчас темпы распространения заболевания подобные аналогичного периода прошлого года - рост составляет примерно 22% в неделю. Среднее количество новых случаев увеличилось до 1490 человек в день (рост за две недели - на 49%), среднее количество летальных случаев - 41 в день за последнюю неделю (рост за две недели - на 67%)".

Указывается, что самая угрожающая ситуация наблюдается в Черновицкой области, где зафиксирована самая высокая заболеваемость COVID-19 и стремительные темпы ее роста.

Напомним: 31 августа в Украине зафиксировали 2075 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 874 человека, умерли 44 больных, выздоровели 925 человек.

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