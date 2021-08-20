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За Зеленского вновь готовы проголосовать 27% украинцев, за Порошенко 15% - соцопрос "Рейтинга"

20.08.2021 / 17:16
Ныне действующего президента Владимира Зеленского в случае проведения выборов главы государства в ближайшее время поддержали бы 27,2% украинцев среди тех, кто намерен голосовать и определился с выборов.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Поколение независимости: ценности и мотивации", проведенного социологической группой "Рейтинг" и презентованного 19 августа на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

За пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко проголосовали бы 14,9% респондентов, за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко - 10,5%, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 9,7, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 6,6%, за экс-нардепа Евгения Мураева – 5,6%, за экс-премьера, лидера "Украинской стратегии" Владимира Гройсмана - 5,1%, за других - не более 4%.

Зеленский лидирует в 17 областях. В Киеве, Тернопольской и Ивано-Франковской областях он разделяет первенство с Порошенко, в Харьковской - с Бойко. Только во Львовской области на первое место выходит Порошенко, в Винницкой - Гройсман, в Донецкой и Луганской - Бойко.

Среди поколения Независимости каждый второй выбирает Зеленского. Среди них его результат более чем в 4 раза выше, чем у Порошенко. Высокий рейтинг у Зеленского среди самых младших избирателей, которые еще не голосуют (16-17 лет): более 50% выбирают его в целом и почти 70% из тех, кто бы голосовал и определился.

Опрос проведен с 20 июля по 9 августа 2021 года. Во время исследования было опрошено методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонного интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 20 тыс. респондентов в возрасте от 16 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка выборки по Украине составляет не более 1,0%, по области - не более 4%.

Источник

выборы, президент, опрос
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