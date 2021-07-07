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За Зеленского готовы проголосовать 29% украинцев, за Порошенко 13,4% - социсследование "Рейтинга"

07.07.2021 / 10:15
Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы наибольшую поддержку на выборах главы государства, если бы они проходили в начале июля, собрав 29,1% голосов определившихся со своим выбором украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг" в течение 30 июня - 3 июля 2021 года.

При этом, за пятого президента Украины, народного депутата и лидера политической партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в первом туре президентских выборов готовы проголосовать 13,4% определившихся с выбором респондентов, за нардепа, одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 12,5% опрошенных, за экс-премьера, лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 11,3%.

В то же время лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко готовы поддержать 8,7% украинцев, которые определились со своим выбором, экс-нардепа Евгения Мураева – 5,5%, бывшего премьер-министра, лидера "Украинской стратегии" Владимира Гройсмана – 4,6%, экс-нардепа, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко – 3,4%. Поддержка других кандидатов ниже 3%.

Социологи также отмечают, что действующий президент Владимир Зеленский побеждает втором туре во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами.

Так, в паре Зеленский-Порошенко результат 65% против 35% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Зеленский-Тимошенко - 61% против 39%, в паре Зеленский-Бойко - 66% против 34%.

Социологическое исследование проводилось на всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и ОРДЛО. На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров методом телефонного интервью с использованием компьютера было опрошено 2500 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 30 июня - 3 июля 2021 года.

Источник

выборы, президент, опрос, Зеленский
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