Зеленский о Путине: слишком эмоциональный, когда дело касается Украины

Об этом сообщает издание The Washington Post, которое опубликовало интервью Зеленского нескольким СМИ.

В частности, в этом интервью Зеленский охарактеризовал Путина как иррационального человека и "эмоционального, иногда даже очень эмоционального".

"Он слишком эмоциональный, когда дело касается Украины", - добавил украинский президент.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что единственной возможностью освободить крымских политзаключенных являются прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

До этого у Зеленского говорили, что он готов встретиться с Путиным, чтобы прекратить обстрелы на Донбассе, но в Кремле цели другие.

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