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Задержанному жителю Белогородки объявили подозрение в умышленном убийстве и поджоге дома

24.06.2021 / 15:23
Задержанному жителю села Белогородка Киевской области сообщили о подозрении в умышленном убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога или взрыва.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, мужчина с целью скрытия убийства пытался уничтожить следы преступления путем поджога.

21 июня в результате взрыва в многоквартирном доме в Белгородке начался пожар, в результате которого пострадали 8 человек. В квартире, где произошел взрыв, было обнаружено тело мужчины.

Расследованием установлено, что смерть погибшего наступила не в результате взрыва или пожара - ему перерезали горло и нанесли многочисленные удары ножом в грудь, вырезали сердце и часть легких.

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога, взрыва, повлекшее к тяжким последствиям (п. 4 ч. 2 ст. 115 , ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается сбор доказательств и установление всех обстоятельств совершения уголовных преступлений.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Бучанского районного управления полиции при оперативном сопровождении Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Источник

убийство, Белогородка
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