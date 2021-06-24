Более 50% украинцев уверены, что СНБО нарушает Конституцию, закрывая оппозиционные телеканалы без решения суда, вводя санкции против оппозиционных политиков

Так считают 51,7% респондентов, которые были опрошены в рамках социологического исследования, проведенного ГО "Институт социологии гражданского общества" в период с 18 по 22 июня 2021 года по заказу американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC (США).

При этом 56,2% опрошенных считают, что Украина не является независимым государством. Противоположного мнения придерживаются только 28,1%.

Также 45% респондентов заявили, что президент Украины Владимир Зеленский является полностью зависимым в своих решениях и действиях и на него влияют другие страны и международные организации. 34,7% опрошенных уверены, что глава государства - частично зависим. Только 1,6% украинцев считают, что Зеленский полностью независим.

Социологический опрос проведен ГО "Институт социологии гражданского общества" в период с 18 по 22 июня 2021 года по заказу американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC (США).

Опрошены 3000 респондентов методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория – население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.