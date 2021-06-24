Зеленский и Зурабишвили обсудили вопрос возвращения на родину граждан, отбывающих наказание

"Мы обсудили вопрос возвращения на родину граждан наших государств, которые сейчас содержатся под стражей в Украине и в Грузии. Рассчитываем, что юридические процедуры относительно этих дел будут завершены и эти лица в ближайшее время вернутся домой", - заявил Зеленский во время совместного с Зурабишвили брифинга 23 июня в Киеве.

Он также отметил, что две страны планируют усилить координацию в сфере межчеловеческих контактов и туризма, особенно в условиях пандемии коронавируса.

"На повестке дня взаимное признание документов о вакцинации, что максимально упростит пересечение границы гражданами обеих наших стран", - резюмировал Зеленский.

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