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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве и поджоге дома в Белогородке Киевской области

23.06.2021 / 15:49
Правоохранители задержали жителя Белгородки, который подозревается в убийстве и поджоге жилого дома доме в селе Белогородка Киевской области для сокрытия преступления.

"Задержан подозреваемый, мужчина 1978 года рождения, моряк дальнего плавания, проживающий в Белогородке", - рассказали  в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киевской области.

Как отмечают правоохранители, убийство было совершено с особой жестокостью – подозреваемый перерезал знакомому горло, вырезал сердце, а затем совершил поджог.

"Чтобы сокрыть это преступление, он совершил поджог, по предварительным данным, облив помещение взрывной смесью", - добавили в главке.

Как отметил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, преступление могло быть совершено в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

"Человек был убит, ножом было вырезано сердце. Думаем, эксперты должны сказать, не было ли совершено это преступление под влиянием наркотического или алкогольного средства", - сказал Геращенко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, мотивы совершения преступления пока не ясны, их установит следствие.

"Во время принятия алкогольных или наркотических средств у людей могут внезапно возникать неприязненные отношения, после этого один человек убивает другого", - добавил Геращенко.

В понедельник, 21 июня, в селе Белогородка Бучанского района Киевской области в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим горением. Один человек погиб. Два человека, в том числе ребенок 2008 года рождения, были госпитализированы. Еще шесть человек пострадали, но после осмотра медработниками от госпитализации отказались.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью человека и потребовал установить причины взрыва. Также он потребовал от местных властей и областной государственной администрации предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих домов.

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убийство, поджег, Белогородка
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