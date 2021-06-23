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Для украинцев в возрасте 55+ введут обязательные медосмотры - Зеленский

23.06.2021 / 15:18
Для украинцев в возрасте от 55 лет планируют ввести обязательные медицинские обследования каждые два года, а для некоторых категорий граждан - ежегодно.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, представляя общенациональную программу «Здоровая Украина» на форуме «Украина 30».

«Для лиц старше 55 лет будут введены так называемые медицинские check up, полные медицинские обследования каждые два года, а для некоторых категорий - ежегодно», - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что, по статистике, в Украине 85% скоропостижных смертей вызваны неинфекционными заболеваниями, в основном - болезнями системы кровообращения и онкозаболеваниями, где самой большой проблемой является диагностика на поздней стадии.

«Ранняя диагностика заболеваний позволяет государству спасать жизни своих граждан, расходуя гораздо меньше средств, а главное - давать больше шансов (на жизнь - ред.)», - отметил Зеленский.

Как сообщалось, 22 июня Президент представил общенациональную программу «Здоровая Украина», целью которой является достижение большей продолжительности жизни украинцев.

Источник

Зеленский, здоровая нация
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