Митрополит УПЦ рассказал о значении действий Святого Духа

Дух Святой – Утешитель, потому что в Нем – источник утешения православного христианина во всех его жизненных испытаниях.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Всякая душа живится Святым Духом. Всякая сила, которая скрывается в недрах земли, тоже живится Духом Святым. И это было доказано святителем Лукой Крымским в его книге «Дух, душа, тело». В ней он чётко раскрыл закон превращения энергии, когда одна энергия переходит в другую энергию. Но изначальной энергией является Дух Святой. Это та энергия, на которой держится весь мир – видимый и невидимый», - отметил митрополит Лука

Владыка напомнил, что каждый человек в дни своего младенчества получил уже первый дар Святого Духа в Крещении, когда был принесен в храм.

«Но на протяжении всей своей жизни каждый христианин имеет возможность восполнять, умножать в себе эти благодатные дары, получаемые в таинствах церковных. Без всего этого не может быть духовного роста. Именно для этого спешим в храм Божий, чтобы принять в себя Божественную благодать в обрядах, священнодействиях, через слово Божье и молитву», - объяснил он.

Митрополит отметил важность для каждого человека наполняться благодатью Духа Святого. «Он – Утешитель, потому что в Нем – источник утешения православного христианина во всех его жизненных испытаниях. Он посещает души в минуты сердечного сокрушения о грехах, оживляя надежду на милосердие Божье», -сказал он.

В завершении архиерей пожелал сохранять сердечную чистоту и не прикасаться к той скверне, которую предлагает этот греховный мир.

«Нам не обойтись без благодати Святого Духа. Без её содействия нам никогда не очиститься от грехов, никогда не найти правильный путь в Царствие Небесное. Нам никогда не преуспеть в подвигах христианской жизни. Вот почему наш долг – постоянно и неотступно желать даров Святого Духа. Вот почему просим за каждой утренней и вечерней молитвой, за каждым богослужением в храме: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины,… прииди и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны и спаси, Блаже, души наша», - заключил митрополит Лука.