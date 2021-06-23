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В Киевских духовных школах началась вступительная кампания

23.06.2021 / 13:50
В Киевских духовных школах началась вступительная кампания
Источник: Центр информации УПЦ
В КДАиС подчеркнули, что в семинарию принимаются молодые люди возрастом до 35 лет, с полным средним или высшим образованием

Киевская духовная академия и семинария начинает прием документов для поступления на обучение на дневное и заочное отделения.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, документы для поступления принимаются по 30 июля, а вступительная кампания пройдет с 2 по 7 августа.

В КДАиС подчеркнули, что в семинарию принимаются молодые люди возрастом до 35 лет, с полным средним или высшим образованием. «Абитуриенты пройдут собеседование и сдадут устные экзамены по дисциплинам «Библейская история Ветхого и Нового Заветов», «Основы Православного вероучения», напишут сочинение на библейскую либо церковно-историческую тему», - говориться в сообщении.

Также отметили, что в академию принимаются студенты, которые окончили семинарию без троек. «Для поступления кандидаты проходят собеседование и сдают устные экзамены по догматическому богословию, Священному Писанию Ветхого и Нового Заветов, церковной истории и английскому языку», - сказали в КДАиС.

Заочное обучение возможно только для священнослужителей и мирян, которые несут послушания в епархиальных управлениях.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, КДАиС
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