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Украина в ПАСЕ добилась обжалования полномочий российской делегации

26.01.2021 / 10:24
В Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловали полномочия российской делегации. Вопрос передан на дальнейшее рассмотрение соответствующих комитетов ПАСЕ.

С такой инициативой выступила в начале зимней сессии Ассамблеи 25 января председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева.

Вопрос поддержали 38 членов Ассамблеи при необходимых 30, представлявших не менее пяти национальных делегаций.

«От имени моих коллег я оспариваю полномочия делегации РФ по основаниям по существу в связи с серьезными нарушениями устава Совета Европы и невыполнением Россией своих обязательств», - заявила председатель украинской делегации.

Она напомнила, что в 2019 году Ассамблея вернула полномочия российской делегации, имея целью восстановить политический диалог и ради лучшей защиты россиян.

«Но вопреки этому российская власть продолжает ограничивать политические и гражданские свободы... Россия продолжает репрессии и нарушения прав человека на оккупированных территориях, нарушая много резолюций ПАСЕ, в которых осуждается нарушение РФ международного права, противоправная аннексия Крыма, военная оккупация Донбасса», - заявила народный депутат .

Мезенцева также напомнила, что изменения в российской Конституции позволяют не выполнять Россией международных договоров и положений международного права.

«До сих пор мы наблюдаем полное игнорирование со стороны РФ запросов Ассамблеи», - добавила глава украинской делегации.

Далее, по процедуре, проект резолюции относительно обжалования должны подготовить регламентный и мониторинговый комитеты ПАСЕ. После этого обжалование полномочий российской делегации должно быть проголосовано Ассамблеей.

Права российской делегации в Ассамблее были возобновлены по настоянию Франции и Германии в июне 2019 года, несмотря на факт, что РФ не выполнила ни одного из своих обязательств в совете Европы, продолжала вооруженную агрессию против Украины, оккупацию Крыма, нарушения прав человека.

Зимняя сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге 25-29 января.

Источник

РФ, ПАСЕ
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