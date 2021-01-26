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Эдуард Ставицкий: Тарифы можно уменьшить в 2,5 раза в течении месяца

26.01.2021 / 10:51
Министр энергетики и угольной промышленности Украины 2012-2014 годов уверен, что если бы нынешняя власть взяла за модель стратегию энергоразвития Кабмина Азарова до 2030 года, то за месяц украинцы бы увидели стремительное снижение тарифов.

Такое мнение в эфире KyivLive заявил Эдуард Ставицкий, передает интернет-издание Новости Украины — From-UA.

Министр энергетики и угольной промышленности 2012-2014 годов объяснил, почему для украинцев настолько выросла цена на газ и кто в этом виновен. Он отметил, что против ручного регулирования и считает, что в электроэнергетическом секторе Украины должно быть устойчивое развитие и для этого есть все возможности.

«Необходимо прогнозировать все ситуации, которые могут возникать. Первое – это тенденции на международных рынках, второе – погодные условия. В этом году погода вышла аномально тяжелой и прошла ниже средних температур, чем за прошлые пять лет. Эти факторы влияют, но не настолько, чтоб взять и отмахнутся по ситуации. Что произошло сейчас – отпустили рынок, и он сразу же сработал на повышение, потому, что это прописано в законе. Я подписывал лично третий энергопакет с еврокомисаром Гюнтером Эттингером. Идея этого пакета была в либерализации рынка, чтоб не было монополистов. Но что мы наблюдаем? За последние пять лет создались два крупнейших монополиста, а точнее они были. Это НАК «Нафтогаз», который своими действиями и теми вопросами, которые сейчас были предприняты в пожарном порядке, нивелирует весь третий энергопакет. А еще есть компания ДТЭК. С учетом их потребностей и составляющей, они крупнейшие игроки в этом секторе и, как следствие, они давят на этот сектор для того, чтоб не либерализировать рынок, который должен выровнять всю тарифную сетку и чтоб не было этих катаклизмов, а наоборот - загоняют ситуацию», - объяснил он.

Эдуард Ставицкий также уверен, что тарифы для населения можно снизить в 2,5 раза и назвал условие для этого. Также, он выразил удивление нынешней власти, которая не хочет пользоваться современными технологиями для моделирования ситуаций в энергетическом секторе страны.

«Например – Украина к Беларуси в экстренном порядке обращалась с тем, чтоб не упали так называемые сети. И Беларусь, которая запустила с Россией совместный енергопроект, с удовольствием помогла, и на том, что спасла нас от веерного отключения, заработала десятки миллионов долларов. Надо вернутся просто в стратегию, которая была еще принята при Кабмине Николая Яновича Азарова – это развитие энергосектора до 2030 года. У нас были четкие программные проекты, которые влияли бы на ситуацию, а то что сейчас немного понизили цену на газ, то при нас бы эти тарифы снизились бы в 2,5 раза в течении месяца. И не пострадал бы ни бизнес, ни какие-то другие структуры. Вы же понимаете, что сейчас идет самообман – больше 60% населения использует субсидии. Ну, где еще такое может происходить? Здесь необходимо подходить к программе прогнозирования и выстраивать возможную модель математическими методами прогнозирования. И я не понимаю, почему сегодняшние руководители не обращаются к современным технологиям. Последние семь лет на людей перекладывают «недолугість керівництва», - резюмировал Эдуард Ставицкий.

Ставицкий, цена на газ
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