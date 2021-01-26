Испанское информационное агентство: Украинские власти критикуют решение передать Медведчуку лиц, удерживаемых на Донбассе

Материал агентства был перепечатан ведущей аргентинской газетой Clarin, аргентинским новостным телеканалом TN и одной из ведущих газет Доминиканской Республики Diario Libre.

«Украина раскритиковала решение передать девять человек, удерживаемых на Донбассе народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку, а не украинским властям», – идет речь в публикации.

EFE сообщает также, что Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова сообщила, что представители ДНР и ЛНР готовят передачу шести задержанных.

«Три человека уже прибыли в Луганский следственный изолятор и готовы к передаче. В Донецком следственном изоляторе их шестеро. В настоящий момент их кормят, купают, лечат. Сегодня днем или завтра утром их передадут», – сказала она.

«Ранее власти самопровозглашенных республик заявили, что в одностороннем порядке передадут нескольких задержанных в качестве "жеста доброй воли"», – говорится в публикации агентства.

Напомним, народный депутат Украины Виктор Медведчук направил обращение в адрес главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, в котором сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины, находящихся в ОРДЛО, на территорию, подконтрольную Украине.

В обращении политик сообщил, что готов организовать возвращение граждан Украины домой, к их семьям.

Медведчук подчеркнул, что согласно статьям 1, 17 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» действующим законодательством ему как народному депутату Украины гарантировано право на протяжении всего срока полномочий парламента осуществлять депутатские полномочия, реализовать представительские функции Украинского народа, а также действовать в защиту законных интересов украинских граждан.

«Считаю, что освобождение лиц, содержащихся на неподконтрольных Украине территориях, является одной из важнейших задач украинской власти, залогом выполнения Минских договоренностей и установления мира в Украине», – заявил политик.