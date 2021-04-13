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Тарифы можно снизить в два раза в течение месяца, - Эдуард Ставицкий

13.04.2021 / 10:26
Цены на газ и электроэнергию можно снизить вдвое в течение одного месяца.

Об этом в эксклюзивном интервью интернет-изданию Новости Украины – From-UA заявил экс-министр энергетики и угольной промышленности (2012-2014) Эдуард Ставицкий.

«Надо изменить сам подход к управлению, а именно смотреть только в национальные интересы государства и того населения, которое живет в Украине. Если подходить с патриотично-национальных интересов, то все получится. Я в этом глубоко убежден», высказался политик.

По его мнению, каденция президента Порошенко ввела страну в некое ручное управление западными структурами, поэтому надо менять векторность управления, а именно все задачи должны решаться только Кабинетом министров Украины, Президентом Украины или парламентом, так как у нас парламентско-президентская республика. «Надо посмотреть Конституцию и законы Украины, и это прямой путь решения задач», считает экс-министр.

Ставицкий напомнил, что когда он был министром энергетики, в 2012-2014 годы, цена на газ на международных рынках доходила до 600 долларов, в то время как в Украине цены на газ были в 8 раз меньше. «А все разговоры об открытом «либерализованном» рынке – это все разговоры для того, чтобы затуманить голову населению Украины, - утверждает политик. - Более того, я считаю, что в большинстве аспектов Владимира Александровича Зеленского вводят в заблуждение некоторые «советчики».

В своем интервью Эдуард Ставицкий подчеркнул, что речь идет о снижении вдвое не только цены на газ, а вообще тарифов. «Это все глобальный вопрос энергобаланса страны. В свое время я докладывал сначала в кабинете премьер-министра, а потом мы все вместе с еще несколькими министрами, которых это напрямую касалось – это министр финансов, председатель НБУ, премьер-министр, курирующий первый вице-премьер, мы шли на доклад уже к президенту и детально разбирали, - рассказал экс-министр энергетики. - У нас вся картина была на ватманах, где было видно всю ситуацию: как должны работать тепловики, то есть угольщики, как должна работать гидроэнергетика, атомная энергетика, газодобывающая промышленность, как должны работать экспортно-импортные операции и т. д. То есть это целый комплекс аспектов».

Ценообразование в энергетике, считает Эдуард Ставицкий, должно исходить из социальных аспектов, из потребительской корзины, которую может оплатить тот или иной слой населения. «Мы же понимаем, что есть люди, которые еле сводят концы с концами, которые живут на грани бедности, есть те, кто живет вообще за гранью бедности, есть средний класс, есть бизнес-класс, и есть маленький процент, назовем это лакшери-класс. Так вот при моей каденции все эти категории были определены, все это было подсчитано. И когда этот комплекс поднимается и идет в системе управления, как часовой механизм, то и работа сразу складывается. Один министр энергетики не может решить задачу снижения тарифов», резюмировал Ставицкий.

Ставицкий, цена на газ
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