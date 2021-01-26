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Степанов рассказал об "оптимистической статистике" COVID

26.01.2021 / 09:43
Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что недельная статистика относительно распространения коронавирусной болезни COVID-19 улучшилась благодаря жесткому карантину, который длился с 8 по 24 января.

Об этом заявил Степанов на брифинге 25 января

Прямая речь: "За прошедшую неделю было выявлено 30 612 случаев заболевания коронавирусной болезни. Это почти на 14 тысяч меньше, чем на позапрошлой неделе.

На прошлой неделе было сделано 144 280 тестирований методом ПЦР и 20 207 исследований на выявление антигена экспресс-тестами...

На прошлой неделе были госпитализированы 11 630 человек. Это меньше, чем было на позапрошлой неделе, когда были госпитализированы 13 555 пациентов. Также сохраняется тенденция по количеству выписанных из больниц: оно больше, чем количество госпитализированных.

Статистика достаточно оптимистичная и указывает на улучшение ситуации".

Глава Минздрава поблагодарил украинцев, которые придерживались жестких карантинных ограничений. Министр считает, что этот этап даст положительный результат на будущее.

Степанов также отметил что в Украине только с начала этого года было поставлено полтора миллиона тестов на антиген, также лаборатории способны производить около 75 тысяч тестирований методом ПЦР в сутки.

Он заверил, что тестирования бесплатные, и призвал в случае каких-либо симптомов респираторного характера или в случае контакта с больным сдавать анализ.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января включительно действовал жесткий карантин, не работали торгово-развлекательные центры, магазины промышленных товаров, кафе и рестораны (кроме как на доставку), спортзалы и бассейны, драматические и кинотеатры, музеи, школы и высшие учебные заведения не принимали учащихся и студентов и тому подобное.

МОЗ отметил стабилизацию эпидемической ситуации после рождественско-новогодних праздников и решил не продолжать жесткий карантин. Общий карантин будет действовать как минимум до весны.

Правительство пока не планирует жестких ограничительных карантинных мер весной.

Источник

статистика, коронавирус, Минздрав
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