Украина вернулась к прежним ограничениям, МОЗ думает об адаптивном карантине

Об этом заявил 25 января министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "Жесткий карантин действовал с 8 января. С 25 января с нуля часов жесткие карантинные ограничения прекращаются – и мы переходим к другому режиму...

Мы возвращаемся к ограничениям, которые были до 8-го января. Карантин у нас в стране существует пока.до 28 февраля".

Степанов сообщил, что Минздрав в течение недели проанализирует ситуацию с коронавирусом по регионам, потому что хочет вернуться к адаптивному карантину, как было летом: когда в зависимости от эпидемической ситуации в регионе вводятся определенные ограничения.

На данный момент по всей Украине запрещается, в частности:

Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего, среднего, внешкольного и специализированного арт-образования. Это больше касается высших учебных заведений: лекций, семинаров.

Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.

Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий – спектаклей, праздников, концертов с участием детей больше, чем одной группы/класса и с присутствием посетителей.

Проведение в развлекательных заведениях и заведениях питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Прием посетителей в музеях и на выставках в галереях, если в залах присутствует более 1 человека на 10 кв м.

Проведение массовых культурных мероприятий (в частности, концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 метра между участниками. Исключения: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата, меры по обеспечению работы органов власти.

Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест в зале.

Перевозки в пассажирском транспорте большего количества пассажиров, чем есть сидячих мест.

Работа дискотек и ночных клубов.

То есть теперь школы и вузы возобновили очное обучение, супермаркеты могут продавать промтовары, бутики – одежду и обувь, граждане могут употреблять пищу и напитки непосредственно в ресторанах и кафе, ходить на спектакли и кино, в спортзалы и бассейны и тому подобное.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января включительно действовал жесткий карантин, не работали торгово-развлекательные центры, магазины промышленных товаров, кафе и рестораны (кроме как на доставку), спортзалы и бассейны, драматические и кинотеатры, музеи, школы и высшие учебные заведения не принимали учащихся и студентов и тому подобное.

МОЗ отметил стабилизацию эпидемической ситуации после рождественско-новогодних праздников и решил не продолжать жесткий карантин. Общий карантин будет действовать как минимум до весны.

Правительство пока не планирует жестких ограничительных карантинных мер весной.

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