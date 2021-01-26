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Украина вернулась к прежним ограничениям, МОЗ думает об адаптивном карантине

26.01.2021 / 09:02
Украина вернулась к прежним ограничениям, МОЗ думает об адаптивном карантине
С начала суток 25 января в Украине снова действуют карантинные ограничения, характерные для оранжевого уровня эпидемической опасности, однако МОЗ проанализирует ситуацию по регионам на предмет возвращения адаптивного карантина.

Об этом заявил 25 января министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге

Прямая речь: "Жесткий карантин действовал с 8 января. С 25 января с нуля часов жесткие карантинные ограничения прекращаются – и мы переходим к другому режиму...

Мы возвращаемся к ограничениям, которые были до 8-го января. Карантин у нас в стране существует пока.до 28 февраля".

Степанов сообщил, что Минздрав в течение недели проанализирует ситуацию с коронавирусом по регионам, потому что хочет вернуться к адаптивному карантину, как было летом: когда в зависимости от эпидемической ситуации в регионе вводятся определенные ограничения.

На данный момент по всей Украине запрещается, в частности:

Посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего, среднего, внешкольного и специализированного арт-образования. Это больше касается высших учебных заведений: лекций, семинаров.

Посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения.

Проведение в учебных заведениях массовых мероприятий – спектаклей, праздников, концертов с участием детей больше, чем одной группы/класса и с присутствием посетителей.

Проведение в развлекательных заведениях и заведениях питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий.

Прием посетителей в музеях и на выставках в галереях, если в залах присутствует более 1 человека на 10 кв м.

Проведение массовых культурных мероприятий (в частности, концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, если в них принимает участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 метра между участниками. Исключения: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата, меры по обеспечению работы органов власти.

Работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест в зале.

Перевозки в пассажирском транспорте большего количества пассажиров, чем есть сидячих мест.

Работа дискотек и ночных клубов.

То есть теперь школы и вузы возобновили очное обучение, супермаркеты могут продавать промтовары, бутики – одежду и обувь, граждане могут употреблять пищу и напитки непосредственно в ресторанах и кафе, ходить на спектакли и кино, в спортзалы и бассейны и тому подобное.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января включительно действовал жесткий карантин, не работали торгово-развлекательные центры, магазины промышленных товаров, кафе и рестораны (кроме как на доставку), спортзалы и бассейны, драматические и кинотеатры, музеи, школы и высшие учебные заведения не принимали учащихся и студентов и тому подобное.

МОЗ отметил стабилизацию эпидемической ситуации после рождественско-новогодних праздников и решил не продолжать жесткий карантин. Общий карантин будет действовать как минимум до весны.

Правительство пока не планирует жестких ограничительных карантинных мер весной.

Источник

коронавирус, МОЗ, адаптивный карантин
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