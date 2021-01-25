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Степанов назвал условие возврата к адаптивному карантину

25.01.2021 / 18:12
В ближайшее время в Украине может решиться вопрос возврата к адаптивному карантину в зависимости от ситуации в регионах.

Об этом каналу "Украина 24" 24 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы выбирали даты (для усиленного карантина - ред.) с наименьшей активностью в экономике. Чтобы потом к апрелю-маю мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрываются... целые сектора экономики", - пояснил глава Минздрава.

Он также рассказал, какие меры будут приниматься в ближайшее время.

"Наша стратегия, что сейчас мы... возвращаемся в режим, который был до 8 января. Затем около 7-10 дней мы смотрим, какая ситуация в регионах - и перейти ли дальше к адаптивному карантину в разных регионах в зависимости от эпидситуации", - отметил Степанов.

Также Степанов заявил, что благодаря усиленному карантина в Украине удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить медицинскую систему.

Источник

коронавирус, карантин, Степанов
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