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Школы Киева выходят из карантина, но могут вернуться на дистанционку: названо условие

25.01.2021 / 17:56
Школы Киева возобновляют полноценную работу с 25 января, после завершения жесткого карантина. Но при ухудшении эпидемиологической ситуации могут перейти на смешанную систему обучения.

Об этом сообщает Киевская государственная городская администрация.

В КГГА отметили, что при ухудшении ситуации с заболеваемостью в городе не будут уводить на дистанционное обучение сразу всех учеников. Как и раньше, в случае вспышек заражений будут отправлять на дистанционное обучение отдельные классы или школы.

Напомним, после завершения жесткого карантина в Украине разрешена полноценная работа заведений общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования. Университеты и ПТУ можно будет посещать только группами из не более 20 человек.

Если на самоизоляции будет находиться половина соискателей образования и персонала, то такое заведение будут отправлять на карантин. Также в учреждениях образования запрещается проводить мероприятия при участии детей из более чем одной группы или класса и со зрителями.

Источник

школы, коронавирус, КГГА
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