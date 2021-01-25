Уполномоченный по защите языка рассказал, сколько жалоб получил от 16 января

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в facebook

Прямая речь: "Ровно неделю назад, 16 января, вступило в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За эти дни в Секретариат уполномоченного по защите государственного языка поступило 195 жалоб и обращений граждан".

Больше всего на несоблюдение нормы жалуются жители Киева и области – 74 жалобы. Меньше таких обращений поступило из южных и восточных областей. Львовяне прислали 17 жалоб, одесситы и и харьковчане – по 12.

Большинство обращений касаются отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и интернет-магазинов – 117.

В то же время о нарушении прав в сфере обслуживания сообщили 34 гражданина. На рекламу на негосударственном языке пожаловались 25 человек, нарушения языкового законодательства в области образования – 4, использования должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления государственного языка при исполнении своих обязанностей – 3.

Также около 50 человек обратилось в Секретариат уполномоченного с просьбой консультаций.

Такое небольшое количество обращений в омбудсмена назвали результатом эффективной информационной кампании.

Напомним, С 16 января 2021 вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, разве что те попросят обращаться к ним на другом языке.

Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка сможет в случае систематических нарушений языкового законодательства штрафовать предприятие.

После 16 января потребители смогут отправлять жалобы языковому омбудсмену об отказе в обслуживании на украинском языке.

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