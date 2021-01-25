Войти | Зарегистрироваться
18:44

понедельник,
25 января
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Уполномоченный по защите языка рассказал, сколько жалоб получил от 16 января

25.01.2021 / 17:20
Через неделю после того, как в силу вступила новая норма Закона о языке, что обязывает обслуживать клиентов на украинском, Секретариат уполномоченного по защите государственного языка получил 195 жалоб.

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в facebook

Прямая речь: "Ровно неделю назад, 16 января, вступило в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За эти дни в Секретариат уполномоченного по защите государственного языка поступило 195 жалоб и обращений граждан".

Больше всего на несоблюдение нормы жалуются жители Киева и области – 74 жалобы. Меньше таких обращений поступило из южных и восточных областей. Львовяне прислали 17 жалоб, одесситы и и харьковчане – по 12.

Большинство обращений касаются отсутствия украинской версии сайтов интернет-изданий и интернет-магазинов – 117.

В то же время о нарушении прав в сфере обслуживания сообщили 34 гражданина. На рекламу на негосударственном языке пожаловались 25 человек, нарушения языкового законодательства в области образования – 4, использования должностными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления государственного языка при исполнении своих обязанностей – 3.

Также около 50 человек обратилось в Секретариат уполномоченного с просьбой консультаций.

Такое небольшое количество обращений в омбудсмена назвали результатом эффективной информационной кампании.

Напомним, С 16 января 2021 вся сфера обслуживания должна перейти на украинский язык при общении с клиентами и посетителями, разве что те попросят обращаться к ним на другом языке.

Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка сможет в случае систематических нарушений языкового законодательства штрафовать предприятие.

После 16 января потребители смогут отправлять жалобы языковому омбудсмену об отказе в обслуживании на украинском языке.

Источник

украинский язык, Кремень
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.