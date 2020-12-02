Войти | Зарегистрироваться
11:56

среда,
02 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Криклий не исключает ограничений в работе транспорта при локдауне

02.12.2020 / 11:15
Министр инфраструктуры Владислав Криклий не исключает введения ограничений в работе транспорта, в частности, по количеству пассажиров в салоне, но отрицает возможность остановки пассажирского сообщения внутри страны.

Об этом Криклий заявил на брифинге, информирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Ограничения обсуждаться могут, но принципиально весь транспорт будет работать - внутриобластной, междугородний, городской и все другие виды транспорта.

Но что касается работы общественного транспорта, железнодорожного, авиатранспорта - его работа останавливаться не будет... Я не скажу, будет ли полный локдаун, сейчас продолжаются консультации. Но транспорт останавливаться не будет. Я буду на этом как министр инфраструктуры настаивать".

 Министр также отметил, что в городах возникали проблемы с ограничением работы транспорта во время первого локдауна.

Криклий подтвердил, что в Кабмине идут консультации по конкретным датам локдауна.

Источник

транспорт, Криклий, локдаун
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 декабря
1 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.