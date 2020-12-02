Криклий не исключает ограничений в работе транспорта при локдауне

Об этом Криклий заявил на брифинге, информирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Ограничения обсуждаться могут, но принципиально весь транспорт будет работать - внутриобластной, междугородний, городской и все другие виды транспорта.

Но что касается работы общественного транспорта, железнодорожного, авиатранспорта - его работа останавливаться не будет... Я не скажу, будет ли полный локдаун, сейчас продолжаются консультации. Но транспорт останавливаться не будет. Я буду на этом как министр инфраструктуры настаивать".

Министр также отметил, что в городах возникали проблемы с ограничением работы транспорта во время первого локдауна.

Криклий подтвердил, что в Кабмине идут консультации по конкретным датам локдауна.

Источник